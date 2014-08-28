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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 19:02 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小升，但仍低于2,000马币关口

路透吉隆坡8月28日 - 马来西亚棕榈油期货周四在淡静交投中小升，不过仍低于2,000马币关口，因在主要棕榈油产出国生产增长之际，投资者已经为预期的供给增加未雨绸缪。

指标合约一直徘徊在近五年低点，且可能会录得2012年9月来最大月度跌幅，因担心美国大豆产量激增，对棕榈油需求令人失望。

“整个的人气仍偏空。”马来西亚一交易商说道。

“美国大豆丰产，以及马来西亚棕榈油库存快速增加，整个出口形势欠佳，这是过去一个月的利空因素，价格上也做出了反应，不过利空的人气还是打压了市场。”

指标11月合约 涨0.3%至每吨1,982马币，价格介于1,965-2,001间波动。

周四总成交量报49,349口，高于均量35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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