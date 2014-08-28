国际油市：亚洲180-cst燃料油现货升水触及三周高位，因市场大量购买

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡8月28日 - 180-cst燃料油现货升水周四触及三周高位，受助于强劲购买需求，不过新加坡库存数量增长。
180-cst燃料油现货升水每吨上涨0.50美元，收在每吨较新加坡现货报价升水3.60美元。380-cst燃料油升水每吨上涨0.25美元。
维多公司在现货交易结束时完成最优的一笔标购，每吨价格较新加坡现货报价升水3.5美元。周三时，维多公司以每吨升水2美元价格购得同样级别的燃料油。
一位驻新加坡的交易员说，维多不认为180-cst燃料油需求将会大幅走高，但希望购入一些船货来满足自身需要。
IE Singapore最新数据显示，新加坡燃料油库存增加18%，达到七周高位2,004.4万桶(316万吨)。
自新加坡运出的燃料油数量下降9%至489,700吨。截至8月27日当周，中国未接收过发自新加坡的重质馏分油船货。
新加坡进口下降15%至987,500吨，主要因为来自阿联酋的船运减少。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向Chennai售出35,000吨380-cst船货，船期为9月9-11日，价格较IOC公式每吨贴水约10美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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