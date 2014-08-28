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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 18:58 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油现货升水触及三周高位，因市场大量购买

路透新加坡8月28日 - 180-cst燃料油现货升水周四触及三周高位，受助于强劲购买需求，不过新加坡库存数量增长。

180-cst燃料油现货升水每吨上涨0.50美元，收在每吨较新加坡现货报价升水3.60美元。380-cst燃料油升水每吨上涨0.25美元。

维多公司在现货交易结束时完成最优的一笔标购，每吨价格较新加坡现货报价升水3.5美元。周三时，维多公司以每吨升水2美元价格购得同样级别的燃料油。

一位驻新加坡的交易员说，维多不认为180-cst燃料油需求将会大幅走高，但希望购入一些船货来满足自身需要。

IE Singapore最新数据显示，新加坡燃料油库存增加18%，达到七周高位2,004.4万桶(316万吨)。

自新加坡运出的燃料油数量下降9%至489,700吨。截至8月27日当周，中国未接收过发自新加坡的重质馏分油船货。

新加坡进口下降15%至987,500吨，主要因为来自阿联酋的船运减少。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向Chennai售出35,000吨380-cst船货，船期为9月9-11日，价格较IOC公式每吨贴水约10美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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