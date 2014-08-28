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市场报道 | 2014年 8月 28日 星期四 18:55 BJT

更新版-欧元区数据：8月经济景气指数降至八个月低点，乌克兰危机影响

路透布鲁塞尔8月28日 - 欧盟执委会周四公布，欧元区8月经济景气指数跌至八个月最低位，而且整体调查报告的各个方面都显示出形势恶化，因乌克兰危机的影响开始严重显现。

欧元区第二季经济复苏步伐意外停滞，欧洲与俄罗斯之间的贸易制裁令危机影响进一步加深，导致欧元区经济前景愈发蒙阴。

“看起来持续紧张的地缘局势终于开始对欧元区整体景气情况造成影响。”ING资深分析师Martin van Vliet说道。

执委会称，欧元区8月经济景气指数降至100.6，低于路透调查预估的101.5，7月修正后为102.1。与此同时，零售、消费者信心和工业景气等指数也都下滑。

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(编译 高琦 审校 田建华)
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