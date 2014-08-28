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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 19:00 BJT

CNH动态：离岸即期连涨三日后小幅回调，境内即期已反超境外价格

路透香港8月28日 - 离岸人民币现汇 周四结束此前三连涨小幅回调。日内人民币波幅较窄，不足100点，市场价格在窄区间往复，交投情绪谨慎，境内即期及9个月以下远期价格已全面高于境外。

上周人民币即期汇率在升值途中遇到回调，周五贬值至6.1625后，在结汇和交易商力量的带动下又重返升值道路。在经历了三连涨后离岸即期市场交投谨慎，买卖盘相对均衡，伦敦盘时有些人民币卖盘。

境内离岸美元兑人民币远期外汇（DF）一年期的掉期价格在本周一创下年内新高1325，之前的境外长端价格会高于境内上百点，经历本轮上涨后，境内的6个月内的远期已全面反超了境外价格。

“各期限中，三个月的DF境内外价差最大，达到200点左右，这可能引发新的境内外套利机会。"一位中资大行交易员称。

美元/CNH远汇一年期掉期点子 报1,248/1,280，上周五最高触及1,338，为去年8月以来最高。美元/CNY远汇一年期掉期点子 报1,195/1,245。尽管长端还是CNH略高一些，但已较上周上百个点的差距有所收窄。而三个月期的远汇 报507/517已高于 360/380。

本地时间下午6:45时，离岸人民币现汇 报6.1524，较上交易日跌86个点子， 在岸即期 周四则微幅收低至6.1446，两地即期均与中间价反向，而在岸价格则已高于离岸即期。

同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2240/2280，上日在6.2200，跌0.06%。

全球汇市上， 欧元兑美元周四上涨，进一步脱离一年低点，因有关欧洲央行(ECB)即将推出量化宽松政策的猜测降温。美元兑日圆 下跌0.1%，至103.77日圆附近，美元兑日圆已从周一创下的七个月高位104.49日圆回跌。（完）

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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