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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 19:49 BJT

中港个股：下半年支农和小微贷款政策将保持稳定，不会影响净息差--工行

路透北京8月28日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 周四表示，该行下半年净息差预计保持基本平稳。

工行行长易会满在中报发布会上指出，该行下半年的支农和小微贷款政策将保持稳定，不会因此影响净息差。相反，如果加大这方面的贷款，将对改善净息差有好处。

他称，今年上半年工行净息差提升，主要因为该行对债券投资收益的明显提升，较年初上升16个基点。

易会满表示，工行大宗商品的不良贷款多一点，但总体平稳。目前，该行钢贸领域不良贷款余额65.9亿元人民币，较年初有所下降。

此外，工行董事长姜建清称，该行希望年内在境外发行不超过350亿元等额人民币的优先股。

工行中报显示，今年上半年净利同比增长7%；6月末不良贷款率0.99%，比上年末上升0.05个百分点；上半年净息差为2.62%，同比上升5个基点。（完）

(发稿 谢衡/李贺; 审校 曾祥进)
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