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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 19:32 BJT

更正-东欧情势：乌克兰总统波罗申科称，俄罗斯军队“被带入”乌克兰

(因原文有误，更正标题和第一段内容，非俄罗斯军队“入侵”乌克兰而是“被带入”乌克兰，重发修正乱码)

路透基辅8月28日 - 乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已“被带入”乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。

“我决定取消对土耳其的工作访问，因顿涅茨克(Donetsk)地区情势急剧恶化，特别是在Amvrosiyivka及Starobesheve，因俄罗斯军队已被带入，”他在总统府官网声明中称。(完)
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