欧洲汇市：欧元兑英镑跌向两周低点，俄乌局势令人担忧

路透伦敦8月28日 - 英镑兑欧元周四恢复涨势，市场对俄罗斯和乌克兰冲突的担忧，令欧元再次面临打压。

“乌克兰局势拉低欧元，”伦敦一交易商说道。“市场一直预期会涌现月底的欧元买需，但无论怎样，欧元的任何回弹或将是建立新的空头部位的契机。”

乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已“被带入”乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。

欧元本周多处于挣扎走势，因人们揣测欧洲央行可能会重启资产购买措施以重振欧元区经济。这将有助于扩大以英镑计价的固定资产利差，英镑兑欧元也因此被推高至两周高点。

欧元兑英镑 跌0.2%至0.79455英镑,距离周三所及的两周低点0.79385不远。自欧央行总裁德拉吉上周五表示可能祭出更多货币刺激措施后，欧元已下滑0.9%。

英镑兑美元 持平于1.6585，英国传出的利好经济数据帮助英镑守住涨幅。(完)

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