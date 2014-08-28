东南亚股市：菲律宾股市因加息前景下跌，泰国企业PTT大幅下挫

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透曼谷8月28日 - 东南亚股市周四收盘表现不一，菲律宾股市终止六日连涨，因强劲国内生产总值(GDP)公布后的加息前景。泰国PTT股价录得七个月最大跌幅。
菲律宾股市 下滑0.8%，截至周三的六日涨幅达到2.2%。交易所数据显示，国内投资者是抛售股票的主要力量，海外投资者则买入股票，净买入6.92亿披索(1,582万美元)股票。
对于利率变动敏感的个股因抛盘而遭受冲击，如银行和地产类股。BDO Unibank 跌0.6%。Ayala Land 下跌2.7%。
菲律宾第二季经济增速为逾一年来最快，强化了央行将再次升息以抑制通胀的预期。
泰国股市 小跌0.4%，自上日触及的接近15个月收盘高位回落。
新加坡股市 跌0.3%，此前亚洲股市在从六年半高位回落后保持稳定，近期风险资产涨势告一段落。
印尼股市 连续第二天上涨，因Bank Negara Indonesia 等跌幅较深的个股继续夺回失地。市场在本周早段曾遭遇卖盘压力，因投资者担心燃油价格补贴政策。
越南股市 上日走低，但今日出现反弹，因价值购买型的投资人吸纳近期跌幅较深的个股，支撑了市场。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 445.98 -1.38 -0.31 +14.83 388.37
新加坡 3330.22 -11.24 -0.34 +5.14 3167.43
马来西亚 1875.68 3.30 +0.18 +0.47 1866.96
泰国 1559.05 -5.53 -0.35 +20.05 1298.71
印尼 5184.48 19.23 +0.37 +21.30 4274.18
菲律宾 7100.70 -59.76 -0.83 +20.56 5889.83
越南 632.03 3.26 +0.52 +25.25 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申