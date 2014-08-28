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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 19:45 BJT

东南亚股市：菲律宾股市因加息前景下跌，泰国企业PTT大幅下挫

路透曼谷8月28日 - 东南亚股市周四收盘表现不一，菲律宾股市终止六日连涨，因强劲国内生产总值(GDP)公布后的加息前景。泰国PTT股价录得七个月最大跌幅。

菲律宾股市 下滑0.8%，截至周三的六日涨幅达到2.2%。交易所数据显示，国内投资者是抛售股票的主要力量，海外投资者则买入股票，净买入6.92亿披索(1,582万美元)股票。

对于利率变动敏感的个股因抛盘而遭受冲击，如银行和地产类股。BDO Unibank 跌0.6%。Ayala Land 下跌2.7%。

菲律宾第二季经济增速为逾一年来最快，强化了央行将再次升息以抑制通胀的预期。

泰国股市 小跌0.4%，自上日触及的接近15个月收盘高位回落。

新加坡股市 跌0.3%，此前亚洲股市在从六年半高位回落后保持稳定，近期风险资产涨势告一段落。

印尼股市 连续第二天上涨，因Bank Negara Indonesia 等跌幅较深的个股继续夺回失地。市场在本周早段曾遭遇卖盘压力，因投资者担心燃油价格补贴政策。

越南股市 上日走低，但今日出现反弹，因价值购买型的投资人吸纳近期跌幅较深的个股，支撑了市场。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 445.98 -1.38 -0.31 +14.83 388.37

新加坡 3330.22 -11.24 -0.34 +5.14 3167.43

马来西亚 1875.68 3.30 +0.18 +0.47 1866.96

泰国 1559.05 -5.53 -0.35 +20.05 1298.71

印尼 5184.48 19.23 +0.37 +21.30 4274.18

菲律宾 7100.70 -59.76 -0.83 +20.56 5889.83

越南 632.03 3.26 +0.52 +25.25 504.63

(完)

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