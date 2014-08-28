版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 20:04 BJT

国际油市：亚洲柴油升水下跌，需求前景黯淡而供应方产量增加

路透新加坡8月28日 - 周四亚洲柴油升水下跌，消息人士称因柴油第三季需求前景黯淡。

交易商称，印尼、越南等进口国需求受冲击，而中国、印度和中东的炼厂产能增加，存在供大于求。

路透数据显示，指标500 ppm柴油现货升水跌0.07美元至每桶较新加坡报价升水0.03美元。

交易商称，印度近来在市场上出货的的柴油小幅增加，因此前该国斋月一直压制国内需求。

印度Essar Oil可能售出最高达7万吨的500 PPM柴油，9月15-18日装运，买家是Aramco Trading Company，价格为每桶较中东报价溢价1.60-1.80美元，行业消息人士称。

这比该公司稍早卖出的9月初装运的船货溢价1.80-1.90美元低，交易商称这反映出人气疲软，当时的买家是BB Energy。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向维多售出4万吨航煤，10月16-18日装运，价格为较新加坡报价每桶折让0.70-0.80美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐