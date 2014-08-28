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市场报道 | 2014年 8月 28日 星期四 21:08 BJT

美国热股：多家大型银行盘前下跌，媒体称俄罗斯黑客攻击美金融机构

路透8月28日 - 美国银行股价格盘前下跌，此前有媒体报导称，美国金融机构受到俄罗斯黑客攻击。摩根大通是其中之一。美国联邦调查局(FBI)表示，正在同美国秘勤局(US Secret Service)共同调查攻击的范围。

摩根大通 周四盘前下跌0.60%，周三收在59.59美元；美国银行 盘前下跌0.66%，周三收于51.86美元；花旗银行 盘前下跌0.66%，周三收在51.86美元；富国 跌0.27%，周三收报51.34美元；摩根士丹利 下跌0.56%，周三收报34.13美元。(完)
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