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市场报道 | 2014年 8月 28日 星期四 21:09 BJT

美国热股：Abercrombie&Fitch盘前跌幅超5%，同店销售与季度营收均下跌

路透8月28日 - Abercrombie&Fitch 盘前重挫5.5%，报41.75美元。

第二季营收下跌6%。同店销售连续第10个季度下滑。

同店销售下降7%，Consensus Metrix预估为减少4.1%。

今年Abercrombie&Fitch股价已上涨34.3%。(完)
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