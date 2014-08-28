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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 21:38 BJT

美国热股：消息称微软执行长下月将到访中国，股价微跌

路透8月28日 - 据一位消息人士周四称，微软 首席执行官(CEO)纳德拉(Satya Nadella)将于9月底到访中国。目前中国政府正在对微软展开反垄断调查。

微软周四盘初微跌0.22%，报44.75美元。(完)
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