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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 21:07 BJT

东欧情势：NATO军官称有超过1,000名俄罗斯军人在乌克兰境内活动

路透比利时8月28日 - 北大西洋公约组织(NATO)一军官周四表示，NATO认为有超过一千名俄罗斯军队人员当前在乌克兰境内活动。

这名军官要求匿名接受采访，指俄罗斯的行动是“侵犯”而非“侵略”。

“我们评估有超过1,000名俄罗斯军人当前在乌克兰境内活动。”其在NATO位于比利时南部的军事总部称，“他们支持并和分离主义分子并肩战斗。”(完)
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