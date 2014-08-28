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市场报道 | 2014年 8月 28日 星期四 21:39 BJT

美国热股：Workday季度营收大增，同时上调全年财测

路透8月28日 - Workday 公布季度营收大幅增长74%，表现超过预期，因在线人力资源和金融管理软件的订购量强劲上涨。该公司还上调了全年营收展望。

Workday周四盘初下跌2.10%，报88.55美元。(完)
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