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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 21:21 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差从三周半高位下跌，印度出口预计增长

路透新加坡8月28日 - 周四亚洲石脑油裂解价差从三周半高位下跌约1.5%，至每吨139.10美元，因标购要约有限，且市场预期印度供应会增加。

Reliance Industries公布声明称，将关闭一乙烯裂解厂，进行为期四周的维护，从9月最后一周开始，没有给出产量的信息。

交易商称该部门年产量在80万吨左右，关闭检修将释放出一些石脑油给料。

交易商称，印度目前为止已经售出42万吨9月装运的石脑油，与8月水平类似，但是下个月的出口料达到约50万吨。

新加坡一消息人士称，“石脑油前景不那么看多，尽管冬季即将临近，部分近期供应过度情况缓解，但买家没有囤货的紧迫性。”

新加坡现货市场各达成一笔石脑油和汽油交易。

丸红与BP签订一份10月上半月/下半月的价差交易，每吨价差为0.50美元。

壳牌向Gunvor售出一批97号汽油，9月17-21日装运，价格为每桶113.80美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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