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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 21:37 BJT

亚洲橡胶：8月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价：

合约 　 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 9月 　 188.0 47 187.0 235

* 10月 189.0 92 188.0 90

* 11月 192.7 49 191.8 26

* 12月 195.5 368 194.5 295

* 1月 198.1 3153 196.7 394

* 2月 199.6 4073 198.4 620

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
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