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市场报道 | 2014年 8月 28日 星期四 21:38 BJT

美国股市：开低，乌克兰情势令人担忧

路透纽约8月28日 - 美国股市周四开低，此前乌克兰总统波罗申科称，俄罗斯军队已“被带入”乌克兰。对该地区情势的担忧盖过了美国公布的正面经济数据。

道琼工业指数 跌43.79点或0.26%，报17,078.22, 标准普尔500指数 跌5.74点或0.29%，报1,994.38。Nasdaq综合股价指数 下滑16.97点或0.37%，报4,552.65。(完)
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