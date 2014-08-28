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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 22:26 BJT

路透调查：经济学家预计英国央行首次升息时间早于美联储

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文。请点选 (编译 母红; 审校)
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