英国金融市场：乌克兰消息推动英镑兑欧元升向两周高位，英债上扬

路透伦敦8月28日 - 英镑兑欧元周四恢复涨势，市场担忧俄罗斯和乌克兰冲突，令欧元再次受到下行压力走低。

“乌克兰局势拉低欧元，”伦敦一交易商说道。“市场一直预期会涌现对欧元的常规月底买需，但无论怎样，欧元的任何回弹可能是建立新的空头部位的契机。”

乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已“被带入”乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。

欧元本周多处于挣扎走势，因人们揣测欧洲央行可能采取资产购买计划以重振欧元区经济。

此举将扶助扩大利差，有利以英镑计价的固定资产，英镑兑欧元也因此被推高至两周高点。

欧元兑英镑 跌0.25%，至0.7941英镑，稍早低见0.7938英镑，此为两周低点。自欧洲央行总裁德拉吉上周五表示可能祭出更多货币刺激措施后，欧元已下滑约1%。

英镑兑美元 持平于1.6585美元，英国公布利好的经济数据帮助英镑守住涨幅。

英国工业联盟(CBI)周四公布，8月零售销售差值为正37，高于路透调查预估的正27，7月为正21。

英债与德债和美债一起攀升，长期英债表现优于其他年期的英债。

在1357 GMT，30年期英债收益率 跌2个基点，报2.970%，稍早触及去年5月来最低的2.957%。(完)

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