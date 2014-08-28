拉美汇市：拉美货币兑美元下跌，因乌克兰紧张局势升级

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透圣保罗8月28日 - 拉美货币周四多数小跌，此前乌克兰紧张局势升级盖过良好的美国经济数据影响，且降低对较高风险资产的需求。
乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已“被带入”乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。 消息披露后，投资者转向德债和美元等避险资产。
美元受到提振，也因为数据显示美国第二季经济增长速度强于前值，且上周美国初请失业金人数下降。
巴西雷亚尔兑美元 在三个交易日内首日下跌。投资者将关注周五早上公布的巴西官方GDP数据。
阿根廷披索兑美元 基本持平在8.40披索，此前政府排除了在本年内第二次使阿根廷披索贬值的可能性。根据周三数据，披索兑美元 在黑市报14.33披索。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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