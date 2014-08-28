拉美汇市：拉美货币兑美元下跌，因乌克兰紧张局势升级

路透圣保罗8月28日 - 拉美货币周四多数小跌，此前乌克兰紧张局势升级盖过良好的美国经济数据影响，且降低对较高风险资产的需求。

乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已“被带入”乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。 消息披露后，投资者转向德债和美元等避险资产。

美元受到提振，也因为数据显示美国第二季经济增长速度强于前值，且上周美国初请失业金人数下降。

巴西雷亚尔兑美元 在三个交易日内首日下跌。投资者将关注周五早上公布的巴西官方GDP数据。

阿根廷披索兑美元 基本持平在8.40披索，此前政府排除了在本年内第二次使阿根廷披索贬值的可能性。根据周三数据，披索兑美元 在黑市报14.33披索。(完)