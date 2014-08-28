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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 01:05 BJT

表格：美国财政部标售七年期公债得标利率为2.045%，投标倍数为2.57

路透华盛顿8月28日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.045 中值 2.000 低值 1.950 价格/得标 价格 99.707997 高值得标比率 0.36% 投标倍数 2.57 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,006,700 总投标 74,539,576,700 竞争性投标得标 28,973,630,000 非竞争性投标得标 26,376,700 FED附加 1,463,500 初级市场交易商投标 51,511,000,000 初级市场交易商得标 8,903,430,000 直接投标 7,304,000,000 直接投标得标 5,919,000,000 间接投标 15,698,200,000 间接投标得标 14,151,200,000 发行细节 发行日 2014/09/02 到期日 2021/08/31 CUSIP码 912828D72 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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