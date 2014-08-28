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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 05:40 BJT

韩国数据：9月制造业景气判断指数降至逾一年最低

路透首尔8月29日 - 韩国央行周五公布的调查显示，韩国制造商对9月业务前景的展望要比8月悲观得多，显示出亚洲第四大经济体经济复苏的脆弱性。

韩国央行经季节调整的9月制造业景气判断指数急降至75，为去年5月录得74以来最低，8月触及80，为四个月高位。

该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。自2011年1月以来该指数一直低于100。

中小企业对未来业务前景的展望最差，未经调整指数由8月的71降至68。

受访者指出内需疲弱是他们最大担忧，更大百分比的企业称，相比8月，缺乏资金和经济状况不明朗可能妨碍他们的业务。

几个小时后，韩国将公布7月工厂产出数据，路透访查的分析师预计经季节调整，较6月增长0.3%。(完)

(编译 李军；审校 利棣儿)
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