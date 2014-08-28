欧元债市：乌克兰危机令德债收益率触及新低，二线欧元区公债收益率攀升

* 乌克兰总统称俄罗斯军队已越过边境进入该国

* 西班牙8月通胀率为负0.5%，预估为负0.6%

* 欧元区通胀数据将在周五公布

* 意大利发售80亿欧元公债，收益率为纪录低位

路透伦敦8月28日 - 德债收益率周四跌至纪录低位，此前乌克兰指责俄罗斯军队越过两国边境进入乌克兰领土，而较低评级的欧元区公债收益率攀升，因对欧洲央行将很快放宽政策的预期减弱。

乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已进入乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。 俄罗斯称，该国不涉及亲俄分离主义者和乌克兰军队的冲突。

10年期德债收益率 触及纪录低位0.867%。在不确定性增强时，德债表现较佳，因它被视为避险资产。

二线欧元区公债收益率上扬，此前西班牙公布的通缩水平没有预期的糟糕，而德国通胀持稳。这促使部份投资者为周五欧元区通胀数据可能令人意外作准备。

“通胀数据略好于预期，可能令市场推后对欧洲央行采取量化宽松政策时机的预期，因此二线欧元区公债表现落后，而乌克兰的最新消息引发核心公债价格上涨，”法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq说。

接受路透调查的分析师预计，欧元区8月通胀将从7月的0.4%降至0.3%。

欧洲央行的消息人士周三表示，该央行下周不大可能采取新的政策行动，除非周五公布的8月通胀数据显示欧元区物价大幅下降，迈向通缩。

西班牙10年期公债 和意大利10年期公债 周四分别上涨10和7个基点，报2.24%和2.44%。

意大利周四发售80亿欧元五年期和10年期公债，收益率创纪录低位。(完)

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