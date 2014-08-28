欧元债市：乌克兰危机令德债收益率触及新低，二线欧元区公债收益率攀升

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 乌克兰总统称俄罗斯军队已越过边境进入该国
* 西班牙8月通胀率为负0.5%，预估为负0.6%
* 欧元区通胀数据将在周五公布
* 意大利发售80亿欧元公债，收益率为纪录低位
路透伦敦8月28日 - 德债收益率周四跌至纪录低位，此前乌克兰指责俄罗斯军队越过两国边境进入乌克兰领土，而较低评级的欧元区公债收益率攀升，因对欧洲央行将很快放宽政策的预期减弱。
乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已进入乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。 俄罗斯称，该国不涉及亲俄分离主义者和乌克兰军队的冲突。
10年期德债收益率 触及纪录低位0.867%。在不确定性增强时，德债表现较佳，因它被视为避险资产。
二线欧元区公债收益率上扬，此前西班牙公布的通缩水平没有预期的糟糕，而德国通胀持稳。这促使部份投资者为周五欧元区通胀数据可能令人意外作准备。
“通胀数据略好于预期，可能令市场推后对欧洲央行采取量化宽松政策时机的预期，因此二线欧元区公债表现落后，而乌克兰的最新消息引发核心公债价格上涨，”法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq说。
接受路透调查的分析师预计，欧元区8月通胀将从7月的0.4%降至0.3%。
欧洲央行的消息人士周三表示，该央行下周不大可能采取新的政策行动，除非周五公布的8月通胀数据显示欧元区物价大幅下降，迈向通缩。
西班牙10年期公债 和意大利10年期公债 周四分别上涨10和7个基点，报2.24%和2.44%。
意大利周四发售80亿欧元五年期和10年期公债，收益率创纪录低位。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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