金属期市：期铜受到乌克兰紧张局势打压，期铝短期供应吃紧

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦8月28日 - 期铜周四价格下滑，受乌克兰紧张局势不断升级以及欧元区经济信心数据逊于预期拖累，而铝价跌势受限，因短期供应吃紧。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.3%，收报6,934美元。
三个月期铝 收低0.3%，报2,080美元。乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已“被带入”乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。 消息影响了市场的风险意愿。
自7月初，铝价大涨12%，因投资人预期由于汽车和飞机制造业的需求强劲，以及部分非亚洲生产商减产，铝市场将供不应求。
不过德国商业银行的分析师Daniel Briesemann表示，市场容易出现回落，因中国产量高涨。
铝短期供应吃紧，LME现货铝价要比三个月期铝价格高9美元，周二为折让11.25美元。
尽管LME铝库存仍在约500万吨的高位，但多数是未交货的库存或涉及融资交易而无法取出。
铜等其他金属价格下滑，因市场等待是否欧洲央行会采取行动提振表现低迷的经济的新迹象。
欧盟执委会周四公布，欧元区8月经济景气指数跌至八个月最低位，而且整体调查报告的各个方面都显示出形势恶化，因乌克兰危机的影响开始严重显现。
瑞银分析师Dominic Schnider表示，铜价可能在下月升至7,400-7,500美元，因需求超过库存水平。
其他金属中，期铅 跌0.7%，报2,248美元。期锡CMSN3>小涨0.2%，报21,800美元。期镍 收跌1.1%，报18,650美元，期锌 收盘没有成交，买盘最后报2,341美元，跌0.8%。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申