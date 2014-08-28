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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 00:53 BJT

金属期市：期铜受到乌克兰紧张局势打压，期铝短期供应吃紧

路透伦敦8月28日 - 期铜周四价格下滑，受乌克兰紧张局势不断升级以及欧元区经济信心数据逊于预期拖累，而铝价跌势受限，因短期供应吃紧。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.3%，收报6,934美元。

三个月期铝 收低0.3%，报2,080美元。乌克兰总统波罗申科周四称，俄罗斯军队已“被带入”乌克兰，他召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。 消息影响了市场的风险意愿。

自7月初，铝价大涨12%，因投资人预期由于汽车和飞机制造业的需求强劲，以及部分非亚洲生产商减产，铝市场将供不应求。

不过德国商业银行的分析师Daniel Briesemann表示，市场容易出现回落，因中国产量高涨。

铝短期供应吃紧，LME现货铝价要比三个月期铝价格高9美元，周二为折让11.25美元。

尽管LME铝库存仍在约500万吨的高位，但多数是未交货的库存或涉及融资交易而无法取出。

铜等其他金属价格下滑，因市场等待是否欧洲央行会采取行动提振表现低迷的经济的新迹象。

欧盟执委会周四公布，欧元区8月经济景气指数跌至八个月最低位，而且整体调查报告的各个方面都显示出形势恶化，因乌克兰危机的影响开始严重显现。

瑞银分析师Dominic Schnider表示，铜价可能在下月升至7,400-7,500美元，因需求超过库存水平。

其他金属中，期铅 跌0.7%，报2,248美元。期锡CMSN3>小涨0.2%，报21,800美元。期镍 收跌1.1%，报18,650美元，期锌 收盘没有成交，买盘最后报2,341美元，跌0.8%。(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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