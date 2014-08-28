全球金市：金价连涨第三日，因乌克兰局势紧张和股市下跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* NATO认为逾一千名俄军目前在乌克兰境内活动
* 上周美国初请失业金人数下降，美国第二季GDP被上修
* 担心美联储提早升息可能限制金价升幅
路透纽约/伦敦8月28日 - 金价周四连续第三日上涨，因乌克兰局势紧张和股市回落，但分析师表示，因美国经济数据强劲和预期美国将升息，金价反弹可能只是昙花一现。
北大西洋公约组织(NATO)一军官周四表示，NATO认为有超过一千名俄罗斯军队人员当前在乌克兰境内活动。
现货金 早盘最多升1%，但之后缩减涨幅，因数据显示美国第二季经济增长速度被上修，主要是受国内需求推动，此为经济前景光明的迹象。
“围绕乌克兰的地缘政治消息提振黄金市场，但因为美国经济数据强劲，金价缩减部份涨幅，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。
1725 GMT，现货金 涨0.5%，报每盎司1,288.96美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)美国期金 上升6.80美元，报每盎司1,290.20美元。
金价上涨，因全球股市下滑，以及国际紧张局势恶化，此前乌克兰指责俄罗斯军队进入乌克兰东南部地区，且有报导称，在本月发生的一场战斗中，超过100名俄罗斯军人在帮助亲俄分离主义者对抗乌克兰军队时被杀。
美元指数 上升0.1%，此前数据显示上周美国初请失业金人数连续第二周下降。
现货银 上涨0.5%，报每盎司19.52美元，从上周触及的两个月低位19.25美元反弹。
现货铂金 上升0.6%，报每盎司1,419美元。现货钯金 涨0.7%，报每盎司894.97美元。
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申