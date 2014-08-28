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市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT近月大豆期货下跌，远月大豆期货上涨

路透芝加哥8月28日 - 美国大豆期货周四涨跌互见，交易商称，近月9月大豆期货 未能留守在10日移动均线支撑位之上，之后有一轮获利了结，导致该合约收低。

CBOT-9月大豆也跌穿30日和40日移动均线，盘中交投震荡。

交投较活跃的新作大豆合约上升，因在早盘一度下跌接近合约低位后，低吸买盘带动新作大豆攀升。

出口需求强劲也支持新作大豆合约，但升幅受限，因预期大豆丰收。

美国农业部周度销售报告显示，最新一周2013/14年美国大豆净取消6.28万吨，符合市场预期。最新一周2014/15年大豆净销售129.08万吨，高于市场预期。

9月大豆期货合约 收跌12美分，报每蒲式耳10.73-3/4美元。

9月豆粕合约 收高16.7美元，报每短吨433.2美元。9月豆油合约 跌0.03美分，报32.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为106,066口，豆粕为73,218口，豆油为66,963口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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