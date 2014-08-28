芝加哥期市：CBOT近月大豆期货下跌，远月大豆期货上涨

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透芝加哥8月28日 - 美国大豆期货周四涨跌互见，交易商称，近月9月大豆期货 未能留守在10日移动均线支撑位之上，之后有一轮获利了结，导致该合约收低。
CBOT-9月大豆也跌穿30日和40日移动均线，盘中交投震荡。
交投较活跃的新作大豆合约上升，因在早盘一度下跌接近合约低位后，低吸买盘带动新作大豆攀升。
出口需求强劲也支持新作大豆合约，但升幅受限，因预期大豆丰收。
美国农业部周度销售报告显示，最新一周2013/14年美国大豆净取消6.28万吨，符合市场预期。最新一周2014/15年大豆净销售129.08万吨，高于市场预期。
9月大豆期货合约 收跌12美分，报每蒲式耳10.73-3/4美元。
9月豆粕合约 收高16.7美元，报每短吨433.2美元。9月豆油合约 跌0.03美分，报32.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为106,066口，豆粕为73,218口，豆油为66,963口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申