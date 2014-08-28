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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 03:11 BJT

纽约期市：原糖期货因大量供应而下跌，阿拉比卡咖啡期货升穿2美元

路透纽约/伦敦8月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌向七个月低位，受累于供应充裕和上日涨势消退后出现的技术卖出信号。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货盘中连续第二天升穿关键心理关口2美元，盘中交投震荡，在平盘上下方游走。本周稍早对巴西咖啡收成预估的利多报告提振市场，但商业卖盘令市场受压。纽约和伦敦可可期货上涨。

ICE市场交投相对清淡，因9月1日为劳动节假期，当日市场休市。ICE称，在9月2日恢复常规交易。

ICE-10月原糖期货 跌0.02美分，或0.1%，收报每磅15.56分，盘中交易区间为15.48-15.72美分，接近周一触及的七个月低位15.30美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 收跌0.40美元，或0.1%，报每吨425.90美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上扬1.85美分，或0.9%，收报每磅2.00美元，低于日内高位2.0215美元，但守住了2美元心理关口，交易员称，稍早价格升至2美元以上一度吸引阿拉比卡咖啡生产者卖出。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 下跌9美元，或0.4%，收报每吨2,039美元。

ICE-12月可可期货 收升17美元，或0.5%，报每吨3,228美元。Liffe-12月可可期货 上涨10英镑，或0.5%，收报每吨2,034英镑。(完)

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