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市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，因乌克兰危机加剧带动回补空头

路透8月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨约2%，交易商称，因主要谷物出口国乌克兰和俄罗斯的紧张关系升级，引发一轮回补空头。

指标12月小麦合约 上涨9-1/2美分，收报每蒲式耳5.71-3/4美元，5月中以来首次收在50日移动均线以上。

乌克兰总统称，俄罗斯军队进入乌克兰领土，支持占领了一乌克兰重要海岸城镇的亲俄分离主义份子，这显示持续了五个月的冲突急剧升级。

不过，尚无迹象显示乌克兰紧张局势影响到该国的小麦出口。乌克兰8月谷物出口保持在高水平，各类谷物出口总量为217万吨，包括119万吨小麦。

美国农业部表示，最新一周出口销售美国小麦40.36万吨，全部为2014/15年小麦，数据符合市场预期。

今日CBOT小麦期货预估成交量为114,854口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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