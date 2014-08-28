版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买入和小麦上涨带来支撑

路透8月28日 - 美国玉米期货周四录得逾两周来最大单日升幅，交易商说，因技术性买入，以及小麦上涨为玉米提供支撑。

指标12月玉米合约 收高4-1/4美分，或1.2%，报每蒲式耳3.69-1/4美元。

玉米升幅受限，因预期美国玉米产量将创纪录，且美国中西部作物种植带没有提早结霜迹象。

美国农业部周度出口销售报告显示，2013/14年美国玉米净取消3.27万吨，2014/15年美国玉米净销售69.56万吨，和市场预期一致。

今日CBOT玉米期货成交量预计为262,173口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐