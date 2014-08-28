版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 03:41 BJT

纽约期市：期棉下跌1.3%，因降水预报缓解供应忧虑

路透纽约8月28日 - 期棉周四挫跌超过1%，从上日触及的一个月高位回落，因预报称干热的美国西南部和东南部棉花种植区将迎来降水，缓解供应忧虑。

指标ICE-12月期棉 跌0.88美分，或1.3%，收报每磅66.58美分。

“西德克萨斯今日降雨的几率很高，且佐治亚州周末可能有一些降水，”Keith Brown & Co经纪Keith Brown说。

预期印度雨季下周将带来更多降雨，将扶助西北部和中部种植区的棉花生长，也令棉花期货受压。

交易商表示，市场基本没有理会周四稍早公布的令人鼓舞的美国陆地棉出口数据。

交易商说，技术性卖出可能向棉花施压，因自5月以来，12月棉花合约一直未能突破位于68美分附近的50日移动均线。

棉花价格8月可望录得6%的涨幅，在8月初，棉花一度触及62.02美分的约五年低位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐