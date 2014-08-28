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市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 04:59 BJT

加拿大股市：收低，因多伦多道明银行和CIBC公布业绩后股价下跌

路透多伦多8月28日 - 加拿大主要股指周四下跌，因多伦多道明银行 和加拿大帝国商业银行(CIBC) 公布季度业绩后股价下跌。

在公布业绩前，银行股已大幅攀升，且投资组合经理表示，对银行业绩的预期可能过高。

乌克兰紧张局势升级的消息也拖累市场。乌克兰总统称，俄罗斯军队进入乌克兰领土，且在亲俄分离主义份子占领了一乌克兰东部重要城镇后，军事冲突恶化。

投资者同时消化美国第二季经济增长被上修的数据。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌44.48点，或0.29%，报 15,558.17点。

10大类股中有六类收低，金融股下跌0.8%，能源股小跌。

多伦多道明银行跌0.8%，此前该行公布的季度获利超预期，受其核心加拿大零售业务增长提振。

加拿大帝国商业银行下滑2.2%，此前该行公布第三季获利上升，受助于其财富管理和投资交易业务强劲增长。(完)
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