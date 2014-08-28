加拿大股市：收低，因多伦多道明银行和CIBC公布业绩后股价下跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透多伦多8月28日 - 加拿大主要股指周四下跌，因多伦多道明银行 和加拿大帝国商业银行(CIBC) 公布季度业绩后股价下跌。
在公布业绩前，银行股已大幅攀升，且投资组合经理表示，对银行业绩的预期可能过高。
乌克兰紧张局势升级的消息也拖累市场。乌克兰总统称，俄罗斯军队进入乌克兰领土，且在亲俄分离主义份子占领了一乌克兰东部重要城镇后，军事冲突恶化。
投资者同时消化美国第二季经济增长被上修的数据。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌44.48点，或0.29%，报 15,558.17点。
10大类股中有六类收低，金融股下跌0.8%，能源股小跌。
多伦多道明银行跌0.8%，此前该行公布的季度获利超预期，受其核心加拿大零售业务增长提振。
加拿大帝国商业银行下滑2.2%，此前该行公布第三季获利上升，受助于其财富管理和投资交易业务强劲增长。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申