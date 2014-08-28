美国股市：因乌克兰忧虑而下跌，但经济数据限制跌幅

* 俄罗斯军队进入乌克兰领土引发投资者忧虑

* 美国上修第二季经济增幅，上周初请失业金人数下降

* 银行股成为市场焦点，此前报导遭到黑客攻击

* 道指收跌0.25%，标普500指数下滑0.17%，Nasdaq指数下跌0.26%

路透纽约8月28日 - 美国股市周四小幅收低，因乌克兰和俄罗斯的紧张局势升级，促使投资者将焦点转回这一动荡地区，但一系列最新的美国经济数据扶助限制股市跌幅。

过去两周，华尔街对海外紧张局势的忧虑已基本消退，三大股指鲜见收低，且道指和标普500指数均创下纪录高位。

乌克兰安全和国防委员会表示，乌克兰边境城镇Novoazovsk和该国东南部其他地区被俄罗斯军队和亲俄叛军控制。美国指责俄罗斯军队参与乌克兰东部的战斗，且表示，正考虑作出一系列回应，包括扩大对俄的制裁行动。

尽管很少美国企业在俄罗斯和乌克兰有很大曝险，但投资者担心美国和欧洲对任何敌对行动升级可能作出的回应。

三项美国经济报告直指美国经济状况不断改善，且扶助限制美股跌幅。美国第二季经济增幅被大幅上修，且上周初请失业金人数连续第二周下降。

此外，7月美国成屋待完成销售升至11个月高位，增长幅度远超预期。费城房屋指数 下滑0.4%，但远高于稍早触及的低位。

“数据提振股市，但乌克兰情势令人忧虑，我乐见今日股市至少因此小跌，”Fort Pitt Capital Group高级股市研究部分析师Kim Forrest说。

道琼工业指数 收跌42.44点，或0.25%，至17,079.57点；标准普尔500指数 下跌3.38点，或0.17%，至1,996.74点；Nasdaq指数 下跌11.926点，或0.26%，至4,557.695点。

在8月7日跌至近三个月低位后，标准普尔500指数在此前的14个交易日中有11日上涨，之前两天升穿二千点大关。不过，近期每日股市变动幅度不大，且成交量是年内最低的交易日之一。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.6%。如果欧洲经济成长受到俄乌冲突所拖累，将可能间接影响美国。以美元计价的俄罗斯的RTS指数 急跌3.3%，而上市交易基金Market Vectors Russia Exchange-Traded Fund 下挫3.1%，报24.37美元。

美国联邦调查局(FBI)表示，正对多家美国金融企业近期遭到黑客攻击的媒体报导展开调查。摩根大通 表示，正对该行遭受的疑似黑客攻击的事件进行调查，该行股价跌0.7%，报59.16美元。标普金融指数 跌0.4%，为标普500指数10大类中表现最差的板块。

服饰零售商Abercrombie & Fitch Co 下跌4.8%，报41.87美元。此前公司公布的第二季同店销售跌幅多于预期。Williams-Sonoma Inc 股价暴跌12%，报65.93美元，上日公布了业绩和财测。

市场成交清淡，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计约有41.6亿股易手，远低于53.4亿股的本月迄今日成交均值。

纽约证交所上涨股与下跌股家数分别为1,265和1,735股，Nasdaq市场则为905和1,761股。(完)