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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 07:17 BJT

韩国数据：7月工业生产较前月升1.1%好于预估，且连续第二个月增长

6月数据自初值的增长2.9%下修。

路透调查分析师预估中值为，7月工业生产较前月增长0.3%，但预估值分布极广，介于下滑0.9%至增长2.4%间。

数据显示，7月工业生产较上年同期增长3.4%，路透调查分析师的预估中值为上升2.7%；6月数据则修正为增长0.4%。

统计局数据还显示，7月经季节调整的服务业产出较前月下滑0.4%，6月修正后为增长1.7%。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 龚芳)
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