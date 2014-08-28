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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 07:49 BJT

日本数据：7月家庭支出较上年同期减少5.9%，降幅超出预期

路透东京8月29日 - 周五公布的政府数据显示，日本7月家庭支出较上年同期下降，表明消费税上调后，消费者支出难以恢复。

7月所有家庭支出较上年同期减少5.9%，降幅超出市场预估中值3.0%。

总务省还表示，7月经季节调整的所有家庭支出较前月下滑0.2%，平均家庭支出为280,293日圆(约合2,703美元)。预估中值为较前月增加1.6%。

政府4月1日将消费税由5%上调至8%，以支付日益增加的福利成本。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网：

here(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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