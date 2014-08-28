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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 07:41 BJT

日本数据：7月全国核心CPI较上年同期成长3.3%，符合预估

路透东京8月29日 - 日本政府周五公布的数据显示，日本7月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.3%。

核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。分析师预估中值也为增长3.3%。

7月不包括食品和能源价格的核心CPI则较上年同期成长2.3%。

东京8月核心CPI较上年同期增加2.7%，路透调查预估亦为2.7%。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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