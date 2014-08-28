版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 06:25 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月29日至9月5日

汤森路透8月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

--------------------------------------------------------------------------------------------

9月3日 AMC Q1 2015 H & R Block Inc -0.40 6 -0.40

9月3日 AMC Q2 2014 PVH Corp 1.42 19 1.39

9月4日 BMO Q3 2014 Joy Global Inc. 0.84 21 1.70

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表 M/DIARYCN

新兴市场重要经济事件预告 EMRG/CN

美国上市公司业绩公布日程表 US/RESFCN

金融市场假期一览表 HOL/CN

美国重要政经日程 US/DIARYCN

日本重要政经日程 JP/DIARYCN

中国重要政经日程 CN/DIARYCN

香港重要政经日程 HK/DIARYCN

台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 王颖；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐