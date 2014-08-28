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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 06:16 BJT

美国债市：8月27日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

路透纽约8月28日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至8月27日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加202.95亿美元，至3.341兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加219.32亿美元，至3.013兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周增加1,600万美元，至2,859.34亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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