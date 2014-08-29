日本数据：7月工业生产较前月微升0.2%，增幅不及预估

中国个股：贵州茅台今年一季度净利61.23亿元，同比增25.24%
路透上海4月25日 - 中国大型酒类企业--贵州茅台酒股份有限公司周二公告，公司今年一季度实现净利润61.23亿元，同比增长25.24%。
路透东京8月29日 - 日本经济产业省周五公布的数据显示，7月工业生产较前月增长0.2%，增幅不及预估；6月录得2011年3月大地震以来最大跌幅。
路透调查访问的分析师原预测，7月工业生产较前月上升1.0%。
数据显示，日本制造商预计8月工业生产较前月上升1.3%，预测9月增长3.5%。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透上海4月25日 - 中国大型酒类企业--贵州茅台酒股份有限公司周二公告，公司今年一季度实现净利润61.23亿元，同比增长25.24%。
--法国总统大选首轮投票结果众望所归，没有再出现去年英国脱欧公投及特朗普当选美国总统的“黑天鹅”事件，受市场欢迎的中间派候选人马克龙（Emmanuel Macron）顺利跑出，大有希望当选下任法国总统，令该国脱欧风险大减。
================== 今日重要政经消息================= 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公布首季业绩。 国药控股公布首季业绩。 中远海运港口公布首季业绩。 粤海置地公布首季业绩。 中国铝业公布首季业绩。 东方证券公布首季业绩。 华能国际电力股份公布首季业绩。 马鞍山钢铁股份公布首季业绩。 *10:00 金界控股股东周年大会。 *11:30 亨得利股东特别大会。 *14:30 百富环球股东周年大会。 15:30 朗廷股东周年大会。 *16:00 中国电信国际与北京德利迅达科技及Global Switch重大协议发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月26日（周三） 安徽海螺水泥股份公布首季业绩。