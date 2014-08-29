日本数据：7月工业生产较前月微升0.2%，增幅不及预估

《香港报摘》--信报4月25日

--法国总统大选首轮投票结果众望所归，没有再出现去年英国脱欧公投及特朗普当选美国总统的“黑天鹅”事件，受市场欢迎的中间派候选人马克龙（Emmanuel Macron）顺利跑出，大有希望当选下任法国总统，令该国脱欧风险大减。