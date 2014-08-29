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货币新闻 | 2014年 8月 29日 星期五 08:05 BJT

日本数据：7月工业生产较前月微升0.2%，增幅不及预估

路透东京8月29日 - 日本经济产业省周五公布的数据显示，7月工业生产较前月增长0.2%，增幅不及预估；6月录得2011年3月大地震以来最大跌幅。

路透调查访问的分析师原预测，7月工业生产较前月上升1.0%。

数据显示，日本制造商预计8月工业生产较前月上升1.3%，预测9月增长3.5%。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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