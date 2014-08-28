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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 06:53 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.68 -0.04 -0.09 1533270

搜狐 58.84 -1.19 -1.98 171613

网易 88.29 -1.25 -1.40 229699

百度 213.81 -1.65 -0.77 2599256

台湾

台湾积体电路 20.91 +0.00 +0.00 1767031

联电 2.21 +0.02 +0.91 135610

日月光 6.33 -0.12 -1.86 167093

矽品精密 7.30 -0.12 -1.62 712703

和信超媒体 0.97 -0.01 -0.62 63015

友达 4.97 +0.07 +1.43 92259

中华电信 31.45 +0.14 +0.45 12480

台湾国际航电 54.12 -0.47 -0.86 2618305

香港

中国移动 61.94 +0.20 +0.32 261542

中国联通 17.18 +0.25 +1.48 164947

中国电信 59.74 +2.71 +4.75 24338

中芯国际 4.60 +0.05 +1.10 4523

电讯盈科 6.28 -0.16 -2.48 535

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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