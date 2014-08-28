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市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 07:42 BJT

****欧洲经济指标预测--8月29日-9月5日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段    预估值       前值

    8月25日当周
    
    8月29日(五)
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                 8月        +0.1%       +0.1%
                            (较上年同期)                           +10.1%      +10.6% 
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       7月        +0.1%       +1.3%
                      (较上年同期)                                  +1.5%       +0.4%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                7月           --        持平
    0700  瑞士KOF领先成长指标                            8月         97.8        98.1
    0800  意大利失业率                                   7月        12.3%       12.3%
    0830  英国企业投资(较前季)                      第二季初值      +2.0%       +5.0%
                     (较上年同期)                                  +10.8%      +10.6%
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)   8月初值      +0.3%       +0.4%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            8月初值      +0.1%       -0.1%
                        (较上年同期)                                -0.2%       +0.1%
                 HICP(较前月)                                       -0.1%       -2.1%
                     (较上年同期)                                   -0.1%        持平
    0900  欧元区失业率                                   7月        11.5%       11.5%
    1000  意大利国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季终值      -0.2%       -0.2%
                             (较上年同期)                           -0.3%       -0.3%
     
    9月1日当周
    
    9月1日(一)
    0600  德国国内生产总值(GDP)详细报告(较前季)       第二季         -0.2%      -0.2%
                                   (较上年同期)                      +0.8%      +0.8%
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                       8月           52.9       54.3
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                   8月           50.8       51.9
    0750  法国Markit制造业PMI                           8月           46.5       46.5
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                       8月           52.0       52.0
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       8月终值         50.8       50.8
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                        7月            --    增加4.18
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                                     --    增加20.8
          抵押贷款批准件数(千件)                                       --      67.196
          M4货供额(较前月)                                             --       +0.1%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                      8月            --        55.4

    9月1日-8日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                   8月            --       +1.4%
               三个月房价指数(较上年同期)                              --      +10.2%

    9月2日(二)
    0545  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                第二季        +0.5%      +0.5%
                           (较上年同期)                              +1.7%      +2.0%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      8月            --        62.4
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             7月          -0.1%      +0.1%
                               (较上年同期)                          -1.1%      -0.8%
    
    9月3日(三)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   8月          52.2        52.8
    0750  法国Markit服务业PMI                           8月          51.1        51.1
                    综合PMI                                            --        50.0
    0755  德国Markit服务业PMI                         8月终值        56.4        56.4
                    综合PMI                                            --        54.9
    0800  欧元区Markit服务业PMI                       8月终值        53.5        53.5
                      综合PMI                                        52.8        52.8
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                      8月            --        59.1
    0900  欧元区零售销售(较前月)                        7月         -0.1%       +0.4%
                    (较上年同期)                                    +1.0%       +2.4%
    
    9月4日(四)
    0530  法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率      第二季          --       10.1%
    0600  德国工业订单(较前月)                           7月        +1.0%       -3.2%
    1100  英国央行利率决定                               9月         0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --       3,750
    1145  欧洲央行再融资利率                             9月        0.15%       0.15%
                  存款利率                                         负0.1%      负0.1%
    
    9月5日(五)
    0600  德国工业生产(较前月)                           7月        +0.3%       +0.3%
    0645  法国消费者信心指数                             8月           85          86
    0715  瑞士工业订单(较上年同期)                     第二季       +4.0%       +4.3%
    0900  欧元区GDP(较前季)                         第二季修正值     持平        持平
               (较上年同期)                                         +0.7%       +0.7% (完)
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