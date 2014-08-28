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亚洲 | 2014年 8月 29日 星期五 07:59 BJT

《全球汇市》日圆因乌克兰紧张局势升级而持坚，欧元静候通胀数据考验

与此同时，澳元似乎在延续本月自身走势，兑几乎所有主要货币都上涨。

澳元兑欧元、日圆和新西兰元创出2014年新高，澳元兑美元本月则上涨0.7%，处于今年多数时间在0.92-0.95区间的中点附近。

澳洲央行货币政策稳定，且近期一系列较为理想的数据让澳元维持多头走势，但重大考验即将到来。

下周三将要公布的国内生产总值(GDP)数据可能显示上季经济萎缩，为三年来首次。如果这样，澳元或将迅速回落，不过有可能遇见良好支撑。
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