金砖国家：8月28日股汇市收盘纵览

路透8月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月28日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收低0.62%，报1,086.98点。

中国股市：沪综指收跌至近三周新低，新股集中申购分流资金施压大盘

香港股市：收在两周低点，内地股市与企业获利低迷带来双重压力

中国汇市：人民币窄幅波动后微收贬，整体供需平衡交投清淡

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拉美股市：拉丁美洲股市周四收低；乌克兰紧张情势升温，影响力超过美国令人鼓舞经济数据，打压市场对风险资产的需求。巴西指标股指Bovespa 从19个月高位回落，最终收低1.08%，报60,290.87点；MSCI明晟拉美股指 收挫0.58%，报3,604.29点。

拉美汇市：拉美货币兑美元下跌，因乌克兰紧张局势升级

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南非股市：处于守势，受铂金矿业类股跌势拖累，因全球第二大铂金生产企业Impala公布获利大幅下降。指标Top-40绩优股指数 收低1.1%，报45,840.07点；综合指数 下滑0.92%，报51,133.13点。

南非汇市：兰特走低，因新兴市场资产普遍遭抛售

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印度股市：BSE指数涨至纪录高位，因外资持续买进，提振Oil and Natural Gas Corp等绩优股，BSE指数录得连续七个月月线上涨，创下2006年以来最好纪录。NSE指数 升0.23%，报7,954.35点，8月共计升3.02%；指标BSE指数 收高0.29%，报26,638.11点，8月累计涨2.9%。印度市场周五因适逢假期休市。

印度汇市：印度卢比略微收低，周五印度将公布包括经济成长在内的重要指标，卢比兑美元连续第三个月下挫，因全球地缘政治风险事件加剧。印度卢比兑美元 收报60.4950/5050，前一交易日报60.45/46。

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俄罗斯股市：指标股指 跌3.27%，报1,219.490点；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫3.31%，报663.02点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.6%，报36.7500卢布；卢布兑欧元 跌1.42%，至48.4290卢布。(完)