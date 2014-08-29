《中国报摘》--中国证券报8月29日

* 头版头条:

--截至8月28日晚，中国沪深两市共有2,380家上市公司发布了半年报。这些公司上半年共实现营业收入11.53万亿元人民币，同比增长5.72%；实现净利润10,147.95亿元，同比增长9.4%。

* 其他:

--中国证券业协会创新支持部负责人表示，目前场外衍生品业务正在迅速发展，但存在一些制约因素，未来将进一步推动制定和修改相关法律法规，扩大交易对手范围，促进机构投资者参与。

--天相投顾统计数据显示，2,021只基金（A/B/C分开统计，分级基金合并计算）上半年共实现利润96.11亿元；其中固定收益类的货币型基金、债券型基金以及保本型基金均实现盈利，而权益类的股票型基金、混合型基金则普遍亏损。

--中原地产市场研究部统计数据显示，截至8月27日，今年以来全国20大标杆房企购地金额仅为1,807亿元，同比下降68%。

--万科 公告称，公司与凯雷投资集团有限公司签署战略合作意向书，双方拟成立资产平台公司，用于收购万科所拥有的9个商业物业。

--中海油服 首席执行官兼总裁李勇透露，公司2015年国际收入占比达到40％的目标不变，目前正探讨与俄罗斯石油公司合作的可能性。

--民生银行 发布中报，上半年民生银行实现净利255.70亿元，同比增11.44%。基本每股收益0.75元；该行同日公告称，副董事长、行长洪崎接任董事长，副行长毛晓峰升任行长，此前董文标已辞去董事长一职。