《香港报摘》--其他报纸重要消息8月29日

* 明报

--世界华文媒体 预期，下季度经营环境继续充满挑战，但相信原材料成本回落可提供缓冲。其马来西亚业务除税前溢利下降，主因马航MH 370事件令4月及5月当地的广告市场环境进一步恶化。

* 星岛日报

--英皇钟表珠宝 主席杨诺思表示，7月人流较上半年改善，加上下半年属传统旺季且基数相对较低，预期下半年的零售市场较上半年乐观，惟同店销售较难回复增长。

* 苹果日报

--中国照明企业雷士照明 公布，由于吴长江一方拒绝向董事会授权代表交出万州工厂控制权，目前厂房停产中。公司估计若无产品库存并无外部采购类似产品进行销售，停产致每日利润损失约71万元人民币。该厂房占公司收益和利润总额分别22.8%及41.2%。

--中信银行 今年上半年资产减值损失大增1.37倍，期内信行加大对不良贷款的处置力度，通过清收和核销等手段，消化不良贷款本金64.23亿元人民币，处置速度快于往年，以致其不良率仅较去年底升0.16个百分点，至1.19%。

* 东方日报

--中国国航 总裁宋志勇称，目前欧美经济复苏理想，近月订座情况已超出预期，收益水平受压的情况已得到缓解，对下半年经营感乐观。他透露，在内地反贪政策影响下，国航公务客量有所下降，但商务舱则增长很快，并将逐渐增加国际航线，以应对区内新成立的廉航。

* 文汇报

--港交所 计划引入“不同投票权架构概念”，市场人士相信是希望抓紧新经济商机，吸引诸如阿里巴巴等此类海内外科网股来港上市。

--手机微型音箱供应商瑞声科技 执行董事莫祖权表示，上半年集团越南厂房受排华事件影响停产数天，以及撤离部分员工，影响轻微。

* 大公报

--内衣企业黛丽斯 首席财务总监陈文英预期，下半年市场消费情绪未有好转，而欧美地区行业并购增加，导致集团客户数目减少，未来集团经营环境仍然困难。集团将积极提升海外产能，料缅甸的卫星厂房可在年底投产。

--四环医药 主席兼首席执行官车冯升指，预料三年后将陆续推出数种创新专利药及独家仿制药，将可延续高增长之形势。（完）