标题新闻：日本股市日经指数周五开盘下跌0.23%，报15,423.88点；东证股价指数跌0.26%，报1,277.35点

《香港报摘》--信报4月25日
--法国总统大选首轮投票结果众望所归，没有再出现去年英国脱欧公投及特朗普当选美国总统的“黑天鹅”事件，受市场欢迎的中间派候选人马克龙（Emmanuel Macron）顺利跑出，大有希望当选下任法国总统，令该国脱欧风险大减。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
--法国总统大选首轮投票结果众望所归，没有再出现去年英国脱欧公投及特朗普当选美国总统的“黑天鹅”事件，受市场欢迎的中间派候选人马克龙（Emmanuel Macron）顺利跑出，大有希望当选下任法国总统，令该国脱欧风险大减。
================== 今日重要政经消息================= 4月25日（周二） 公布3月份进出口数据。 中信银行公布首季业绩。 国药控股公布首季业绩。 中远海运港口公布首季业绩。 粤海置地公布首季业绩。 中国铝业公布首季业绩。 东方证券公布首季业绩。 华能国际电力股份公布首季业绩。 马鞍山钢铁股份公布首季业绩。 *10:00 金界控股股东周年大会。 *11:30 亨得利股东特别大会。 *14:30 百富环球股东周年大会。 15:30 朗廷股东周年大会。 *16:00 中国电信国际与北京德利迅达科技及Global Switch重大协议发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月26日（周三） 安徽海螺水泥股份公布首季业绩。
--法国中间派马克龙（Emmanuel Macron）料在此轮大选稳胜，环球市场狂喜，道指收升1.05%，标指升1.08%，纳指再破顶。