《新兴市场重要经济事件预告》--8月29日-9月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月29日(五)

首尔--韩国企划财政部、外交部及APEC企业顾问协调会主办“亚太金融合作研讨会-透过资本市场强化金融合作”。

9月1日(一)

斯洛文尼亚卢布尔雅那--2014年布莱德战略论坛(至9月2日)。发言人包括：斯洛文尼亚外长Karl Erjavec、该国总统Borut Pahor、中国前外长李肇星、捷克第一副外长Petr Drulak、斯洛伐克副总理Miroslav Lajcak、斯洛文尼亚国防部长Roman Jakic、马其顿外长Nikola Poposki、塞尔维亚外长Ivica Dacic、欧洲复兴开发银行总裁Sir Suma Chakrabarti以及欧洲投资银行总裁Werner Hoyer。

圣地亚哥--智利央行公布8月货币政策会议记录(1230)。

9月2日(二)

以色列希伯来--以色列央行总裁Karnit Flug及该国财长Yair Lapid在经济会议上发表讲话。

华沙--波兰央行举行货币政策会议(至9月3日)。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至9月3日)。

布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议。

9月3日(三)

暂无重要经济事件预告。

9月4日(四)

布达佩斯--经济学家举行为期三天的年会(至9月6日)。发言者包括：匈牙利经济部长Mihaly Varga，以及匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy。

9月5日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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