《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月29日

*工商时报：

--金管会昨日宣布，旧保单转换即日起跑，准许寿险公司提供非投资型寿险保单的保户，可转换为健康险（俗称医疗险）、长期看护险、递延年金等，但要求寿险公司不得提供业务员任何保单转换佣金或奖金，且保户有三年的后悔期。

--台湾发迹的数位音乐平台KKBOX昨日宣布，获得主权基金、新加坡政府投资公司（GIC）1.04亿美元（约31.2亿台币）的投资；这是2010年日本第二大电信公司KDDI 入股后，又一重大策略投资伙伴入股，其金额规模之大，是台湾历年网路产业之冠。

--陆委会昨日宣布，陆委会新任副主委施惠芬将出任海基会副董事长兼秘书长，接下张显耀去职后的悬缺。施惠芬临危受命担任两岸谈判代表，陆委会表示，这将有助于强化海陆两会的联系沟通，及有效推展两岸协商。

--元富证券（香港）有限公司为第一家经中国证监会批准RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格的台资证券公司， 27日取得中国证监会核发的证券投资业务许可证，28日向大陆外汇管理局递交1.6亿额度申请。

*经济日报：

--基本工资审议委员会今日将实质讨论基本工资案，劳资双方将就涨幅进行大对决。据透露，基本工资时薪与月薪虽不完全连动，但两者可望都会调升，各自调幅要经由劳资协商。

--大陆第五大的鞍钢 集团正洽谈购进义联广州联众不锈钢厂六成股权，金额至少150亿台币，若谈成将创两岸钢铁史最大合资案。

--行政院长江宜桦最新施政报告昨日出炉，将发展台湾成为人民币离岸中心列为施政重点，除允许外汇指定银行所收的人民币存款、可用人民币原币提存准备金之外，也将建立人民币汇率及拆款利率定盘价机制。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。