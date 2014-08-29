《全球重要经济事件一览表》--8月29日-9月5日

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9月1日(一)

卢布尔雅那--2014年布莱德战略论坛(至9月2日)。演讲嘉宾包括中国前外长李肇星、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti、欧洲投资银行总裁Werner Hoyer等。

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至9月4日)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说，主题为“倒数计时至11月：欧洲监管政策准备起飞”。(0930)

东京--日本央行货币政策委员会会议。(至9月4日)

纽约--美联储理事鲍威尔在纽约市货币市场从业人员协会宴会上发表讲话。(2215)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决议并召开新闻发布会。

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在美国印度商会发表讲话。(0015)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在新罕布什尔和佛蒙特州银行家协会年会上发表讲话。(1945)

美国赫勒纳--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔出席“与柯薛拉柯塔总裁一起参加市政厅论坛”活动。(0100)

意大利切尔诺比奥--在第40届“世界、欧洲和意大利情报”年度论坛中，欧洲央行执委普雷特出席“经济展望”的小组讨论。(0900)