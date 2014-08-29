港报财经评论：拆解美股债汇齐升现象--信报8月29日

拆解美股债汇齐升现象/ 习广思

美元资产在过去一个月上涨，包括美汇、美债和美股。金融海啸后，股债资产相关性被破坏，美股美债同升变成平常事；但随着美元上升，情况已较少出现。另一方面，联储局快将结束量宽买债，这个一直支持股债的因素快完结，但股债升势却未止。股债汇皆升的背后有各种理由，有指美股续升是由于联储局放鸽，也有指是经济数据造好带动。然而，如果经济好转，那债息应该是升而非下跌。美汇逐步转强，是反映经济前景好转，还是资金流入买债所致呢？如此市况似乎不太寻常，但只要细心拆解，不难发现一切都是由“息”所主宰。

美债回升并不出奇，皆因近期欧美国债都在上升，导火线是欧洲买债推量宽的憧憬，而且全球经济前景暗淡，触发更多资金流入债市，原本看淡美债的投资者也要承认事实。反覆强调的是，美国债券孳息曲线趋向平坦，即长债息跌、短债息升，债市投资者对2015年加息预期提高，但看淡长期利率，增长疲弱、复苏缓慢、通胀温和，都令联储局难以大幅加息。过去一个月，美国经济数据时好时坏，但债市对2015年加息预期不变，长债息持续下跌是联储局主席耶伦放鸽的效应，债市投资者对经济增长仍欠缺信心。

不过，环球资金流是相对的，美债或者不吸引，但如果投资者看淡欧债的话，可能令资金由欧洲流入美国。大摩提出这个揣测，欧罗区的支撑力量已开始瓦解，各国采取多样化外储行动，资金流入欧洲债市和股市的速度正在放慢。美银美林预计，投资者可能正在撤出欧洲债市，转入美国债市。虽然欧洲国债息率不断下跌，尤其是德国、法国的国债，资金炒作欧洲央行放水，但美银美林认为，欧债息率虽然下跌，但10年期德债与西债的息差已扩阔，投资者对欧债的需求减低。因此，近期美汇强势是否因为经济好转？这点令人抱有疑问。美银美林解释如果正确的话，近期美元强势可能是因为资金流入美债所致。另一个导致美元偏强的原因，就是欧罗在量宽预期下持续走弱。

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欧罗温水煮蛙式下跌/ 苏子

昨天欧洲市早段，欧罗兑美元曾高见1.3221美元水平，此高位刚好与上周五所造的1.3218美元低位相若，由于留意本周初亚洲开市时欧罗兑美元所出现的裂口，亦因此得以补回。由于补回裂口后，欧罗兑美元却迅即自上述高位掉头回落，并返回1.32美元关口以上波动，这反映欧罗兑美元的波幅即使仍然十分之窄，但其实沽压却十分巨大，即市场力量仍以看淡的投资者主宰着。因此，若稍后欧罗兑美元的反弹始终未能升回上周五的低位以上波动及收市，料汇价在再次返回20天保历加通道底部支持以下波动后，整体沽压将会进一步扩大，令汇价稍后进一步下试去年9月的1.3102美元低位的可能性大增。

今天为本月最后一个交易天，倘若汇价承接上月的大弱势，本月再以大阴烛低收，配合汇价已经连续第二个月收市低于前年7月的1.204美元低位向上延伸的上升支持线，相信下月的走势绝对不宜乐观。目前欧罗兑美元的关键支持位为1.3017美元，此支持位为前年7月开始的上升浪的50%调整目标，同时亦与1.30美元心理关口相若，因此在下月绝对不容有失。一旦失守收市，欧罗兑美元势必继续往下寻底，月线图上的保历加通道底部支持以及上述升幅的61.8%调整目标料会面临严峻考验。欧罗兑美元这种超低波幅的温水煮蛙式下跌走势其实非常恐怖，因为这种跌势会使看好的投资者失去危机感，因此，那些在高位持好仓者，若未能在汇价失守1.33美元关口后果断地止蚀，亦应为所持仓位设定好一个离场底线！

建议，倘若欧罗兑美元今天真的以近全月低位收市，最好还是忍痛止蚀算了，否则很易会在这种恐怖的下跌模式里，无底线的愈输愈多。短线而言，除非欧罗兑美元可以明显返回上周五的1.3238美元收市价以上，否则整体走势将会逐步朝着上述升幅的61.8%调整目标迈进。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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