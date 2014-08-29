港报财经评论：4G见优势，中移动收集--经济日报8月29日

4G见优势，中移动收集/ 林瑞芬

中移动 虽升，但恒指昨先弹后回，始终托不住大市，成交额增至804.27亿港元。昨日为期指结算日，留意午市表现的启示。中移动昨再创52周新高见96.75港元，收报95.4港元，逆市升0.58%。该股在7月升破78港元后一路攀升，是市场过分憧憬沪港通机遇，还是因估值有重估价值？可能是普遍投资者的疑问。就认为两样都有，不然，只靠沪港通憧憬的推动不会走得这么远！先看三只电讯股的上半年度盈利增长，联通 多赚25.8%至66.9亿人民币，但与2012年度及2013年度全年盈利分别上升67.9%及46.7%，上升动力已逐步收窄。中国电信 今年上半年多赚11.8%至114.36亿人民币，但升幅亦较2013年全年盈利涨17.4%的幅度收窄。中移动今年上半年盈利按年跌8.5%，对比2013年全年盈利跌幅5.9%，跌幅扩大。

中移动表面数据最差，但股价于业绩后表现最佳。这可能与市场已聚焦4G业务，认同重新评估价值的转折点已届。再看三家电讯商的4G用户及发展趋势，中移动有重拾当年2G独领风骚之势。2013年12月4日，工信部向三大运营商颁发TD-LTE商用牌照，正式开启了中国的4G时代，经商业营作8个月后，中国移动4G用户数已经达到3,000万户（6月时才有近1,400万户），可见近月的上客速度加快。在香港出席业绩发布会时，中国电信才首次披露自7月底正式推出4G服务后，迄今用户人数约60万个，最新资料显示，联通的4G用户数约为99.5万个。以4G技术领先优势，令中移动争取流动通讯更大市场份额，与身在2G或3G竞争激烈状况不可同日而语。记得多年前已有分析指发展至4G技术应用时，由于是国产技术主导，才是阿爷心目中最想扶持的项目，中移动始终会重夺市场，时间或是最好的证明。4G人数的提升以外，ARPU（平均用户月收入）的增长更为理想。

公开资料显示，中移动目前共建设4G基站41万，覆盖超过300个城市，在网4G终端种类为242种。联通目前共建设4G基站6.34万，其中TD-LTE基站约0.54万个，FDD LTE基站5.8万个，且目前FDD网络仅覆盖16个试点城市，覆盖用户远远少于中移动。联通定制4G终端总计仅28台，也远少于中移动。中国电信共建设4G基站约为9万个，支援电讯4G的在网终端仅20款。

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今明年虽放缓，中电信可憧憬/ 余少文

期指结算日，国企指数先升后跌，短期要继续整固，下半年仍看升。至于中国电信 获不少券商上调其投资评级或目标价，但小心盈利增长放缓。A股昨日下挫，上证更失守2,200点。国指在期指结算日先升后跌，全日跌142点或1.3%，收报10,931点，成交额增至146亿港元，逆市上升主板H股降至12%；红指跌27点或0.6%，收报4,782点，“七连跌”下见“五连阴”，走势差劲，成交额79亿港元。

随着中期业绩的派发接近尾声，市场焦点又转移，惟见国指昨日午后扩大跌幅，似乎大市短期走势是凶多吉少，失守11,000点后，要下试10,500点水平，是认为值得入市的水平。而目前，市场或担心外围以及占中等因素，一旦消除这些利淡因素，随着中资股第三季业绩在10月中下旬派发，以及沪港通颇大机会也在10月中下旬登场，大市届时应可走高，故调整应是入市机会。昨日撑住大市、玩死的中移动 ，再见一年高位和逼近“红底股”。至于同时见一年高位有中电信，其上半年业绩符合市场预期，但不少证券商反而调高其投资评级或盈利预测，或是股价逆市上升的原因之一。只是综合证券商给予中电信目标价，由4港元至5.3港元不等，平均值为4.71港元，昨日股价高见4.82港元便掉头回落，收报4.66港元，上升5.7%，相信股价短期会继续在这水平争持。

中电信上半年盈利多赚12%至114亿人民币，第二季赚59亿人民币，同比和环比分别升7%和6%；三只电讯股盈利增长比较，中电信胜中移动但不及中国联通 ，半年每股盈利0.14人民币，不派中期息。而其上半年主要收入仍然是互联网业务，增长13%至548亿人民币，移动语音业务只升6%至301亿人民币，增值服务业务则升6%至190亿人民币，而其移动语音业务增长低，或是中移动推出4G所致。因为中移动去年12月推出4G后，中电信在1月3G新增用户只有3万户，3月只有20万户，5月和6月才回升至98万户和129万户。幸好中电信已获FDD牌照，相信下半年开始吸纳4G用户，有机会夺回部分市场占有率，以及提升收入，应是证券商调高其投资评级或盈利预测的原因。

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